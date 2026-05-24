Samsun heyeti, MHP lideri ile buluştu

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MHP İlkadım İlçe Başkanı Yavuz Anuk'un da yer aldığı ziyarette yapılan görüşmede, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7 Mart 2027 tarihinde yapılması planlanan Olağan Büyük Kurultayı kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen İlkadım İlçe Kongresi'nin mazbatası, İl Başkanı Burhan Mucur tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.

Ziyarette ayrıca Samsun heyeti tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru'nun özel işçilikli maketi ile 1886 yılı yapımı antika masa saati Bahçeli'ye hediye edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ziyaret sonunda Samsunluların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Kurtuluşun şehri Samsun'un her bir ferdine en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bayramın ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Samsun İl Başkanlığı tarafından ziyaret sonrası yapılan açıklamada ise birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı