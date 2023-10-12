MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 14. Olağan İl Kongresi öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

14 Ekim'de "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirilecek olan 14. Olağan İl Kongresi öncesi MHP Samsun İl Başkanı Mucur, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Olağan kongrenin ardından kurultayla ilgili hazırlıklara başlayacaklarını dile getiren Mucur, 14. Olağan İl Kongresi'ne basın mensuplarını davet etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mucur, yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında mı girecekleri sorusu üzerine, "Yapılacak olan yerel seçimlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda gösterdiği istikamette yürümeye devam ediyoruz, biz de Genel Başkanımız talimatları emirdir. Kentimizde Cumhur İttifakı çatısı altında 17 ilçe artı Samsun Büyükşehir Belediyesini istiyoruz. Samsun'u istiyoruz, bunun için çaba göstereceğiz." dedi.

Yerel seçimde aday adaylarının belirlenmesi için MHP Genel Merkezi'nde komisyon oluşturulduğunu söyleyen Mucur, "Kim bizden aday olmak istiyor, kimler var aday olacak, bunları belirliyoruz. Meclis üyeleri adaylığı çalışmaları da başladı. Birçok başvuru yapıldı, yaş ortalaması, liyakat, vizyon, misyon ve temsil noktasında kaliteli insanları görevlendirmek istiyoruz. Kongre sonrası da direkt sahalara ineceğiz. Samsun'u karış karış gezeceğiz herkes ile temas kuracağız. Siyasette bir yıl çok kısa bir süre, altı ay gibi bir süremiz var. Ona göre program yapıyoruz." ifadelerini kullandı.