MHP Samsun'dan "Samsun için Birlikte El Ele" tanıtım toplantısı

SAMSUN (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı tanıtım toplantısından konuşan İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun'da yeni zaferler kazanmak için kolları sıvadığını söyledi.

MHP Samsun İl Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda "Samsun için Birlikte El Ele" temalı bir tanıtım toplantısı düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, protokol konuşmaları ile devam etti.

Başkan Mucur: "Samsun'da yeni zaferler için kollarımızı sıvadık ve 'Bismillah' dedik'

Toplantıda konuşan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, "Bugün bu salonda heyecanımıza ortak olan, yıllarca teşkilatlarımızda can siperhane mücadele etmiş, partimizin ilimizde başarısı için elinden geldiğince emek sarf etmiş kıymetli yol büyüklerimizle Allah nasip ederse sevdamızın şehri Samsun'da yeni zaferler için kollarımızı sıvadık ve 'Bismillah' dedik. Samsun hiç şüphesiz Türk tarihinde olduğu kadar Milliyetçi ülkücü hareketin tarihinde de apayrı öneme sahiptir. Biz bu şehre sevdalıyız, biz bu şehrin can damarıyız. Hizmet aşkımız, genç ve dinamik ekibimiz bu şehre hizmete hazır ve nazırdır. Ben ve arkadaşlarım küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakarak her bir dava arkadaşımızla her bir hemşerimizle yol yürümek istiyoruz. Niyetimiz halis, nefesimiz kadimdir. Biliyoruz ki bizi bu kutlu yolda yalnız bırakmayacak ve her daim arkamızda dağ gibi duracaksınız. Birlikte yol yürüyecek, bu kutlu sancağı layıkıyla taşımamızda kader birliği yapacağız. Bu vesile ile hareketimizin filizlenip meyve vermesinde emeği olan, taş medreseleri Yusufiye yapan kıymetli büyüklerimizi, dava şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyor ve o mücadelelerin içinden gelen ve bugün bizlerle birlikte olan değerli şahsiyetleri de saygı ve hürmetle selamlıyorum. İçinizden çıkmış, hiçbir gün davasından taviz vermemiş, siyasi ve iş hayatında zikzak yapmamış, amacı partisine, davasına ve Samsun'a hizmet aşkı olan bu arkadaşınız, evladınıza güveniniz, desteğiniz ve dualarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyor, varlığınızın benim ve arkadaşlarımız için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

MHP'nin Samsun'da yükselişe geçeceğini ifade eden MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Birbirimizi desteklersek, birbirimizi gönül gönüle birleştirirsek o zaman ülkemiz ve dünyamız, özellikle Samsun'umuz kazanacaktır. Biz bu şehirde köyümüzden başlayarak ülkemizde huzurlu ve mutlu olacağız. Bizler çok büyük bir davanın neferleriyiz. Biz kişisel düşünmeyiz. Hiçbir ülkücü kendisini düşünmez. Ülkücüler önce milletini sonra devletini hatta dünyayı kendinden önce düşünür." diye konuştu.

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin Samsun'a ilk kez genel başkan olarak geldiği 25 Nisan 1998 tarihinde 'İktidara Yürüyüş' mitinginin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'nda çekilen fotoğrafı, İl Başkanı Burhan Mucur tarafından milletvekili İlyas Topsakal'a hediye edildi. - SAMSUN