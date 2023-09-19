Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samandağ İlçe Başkanlığına Hikmet Külahlı, tek listeyle yapılan seçimde yeniden başkan seçildi. Külahlı'nın yönetim kurulunda ise çeşitli isimler yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samandağ İlçe Başkanlığına Hikmet Külahlı yeniden seçildi.

Kapısuyu Mahallesi'nde bir düğün salonunda yapılan kongrede, tek listeyle gidilen seçimde Külahlı yeniden başkan oldu.

Külahlı'nın yönetim kurulunda, Hasan Çevikkol, Nuri Eryılmaz, Serdal Kara, Özkan Yılmaz, Nilgün Yılmaz, Hüseyin Hüzmeli, Fevzi Sağlamtaş, Erdal Parlak ve Yılmaz Eker yer aldı.