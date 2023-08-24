MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek Göreve Başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek ve yönetimi, mazbatasını alıp göreve başladı.

20 Ağustos Pazar günü, Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen MHP'nin 14. İlçe Olağan Genel Kurulu'nda tek liste ile katıldığı kongrede, atama ile geldiği göreve delegelerin güvenoyu ile seçilen Halil Tüfek, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı.

"Yolumuz vatan, bayrak ve millet yoludur"

İlçe yönetim kurulu ile birlikte mazbatasını alıp, göreve başlayan Tüfek, "Yolumuz vatan, bayrak ve millet yoludur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları istikametinde aldığımız bu bayrağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yeni dönemimiz teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA