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MHP saha çalışmalarını sürdürüyor

MHP saha çalışmalarını sürdürüyor

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa teşkilatları, 14 Mayıs seçimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa teşkilatları, 14 Mayıs seçimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MHP'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, vatandaşla buluşmaya devam ediyor.

MHP Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, tarihi 14 Mayıs seçimlerine yönelik gerçekleştirilen ziyaret programları çerçevesinde Bağlaraltı ve Sinandede mahallelerinde vatandaşla bir araya geldi. Hz. Ebubekir Camii'nde kılınan teravih sonrası mahalleli ile hasbihal eden MHP milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, sonrasında Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek üyeleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı programda Fevzi Zırhlıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Her şeyden önce Türkiye' ifadesinin altını çizen Zırhlıoğlu, MHP teşkilatlarının her zaman Bursa'nın yanında olduğunu Bursa'nın da bu dönem MHP teşkilatlarına yüksek teveccüh gösterdiğini vurguladı.

MHP Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, yaklaşık bir ay kalan seçimlerde vatandaşın yüksek feraseti ve iradesiyle en doğru seçimi yapacağına inandığını belirterek 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışıyla yola çıktıklarını hatırlattı. - BURSA

Seçim Sonuçları

Bursa Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Fevzi Zırhlıoğlu 14 Mayıs Bursa Politika Haberler

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