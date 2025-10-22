Haberler

MHP Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı Düzenliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP, Türk sağlık sistemine yönelik yeniliklerin ve önerilerin değerlendirileceği bir çalıştay düzenleyecek. 8 Kasım'da gerçekleştirilecek çalıştaya 160 uzman katılacak.

MHP, sağlık politikaları ve sistemine yönelik yenilikler ile geleceğe dair önerilerin değerlendirileceği "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı" düzenleyecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul başkanlığındaki çalıştay, 8 Kasım'da ATO Congresium Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Hazırlıkları 6 ay süren çalıştaya 160 bilim insanı, akademisyen, sağlık çalışanı, bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi ve iş insanının katılması bekleniyor.

Toplam 13 tematik başlık ve 70 alt konuda yürütülen çalışma kapsamında, koruyucu hizmetlerden dijital dönüşüme, insan kaynağından sağlık ekonomisine, acil müdahaleden afet yönetimine, yerli üretimden teknolojiye kadar pek çok alan bilimsel titizlikle incelenecek.

Ortaya çıkan önerilerin yalnızca bir rapor değil, Türk milletinin sağlığına adanmış milli bir vizyon olarak tarihe geçeceği vurgulanan açıklamada, "Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim' anlayışıyla siyaset üstü gördüğümüz bu çalıştayda, ülkemizin çıkarları ve geleceği adına yapıcı amaçlarla bir tuğla da biz koymak istedik." ifadelerine yer verildi.

Çalıştayın, 160 uzmanın bilgi ve tecrübesini MHP çatısı altında bir araya getirdiği belirtilen açıklamada, "Bu çalıştay, milli bir yol haritası oluşturmak üzere atılmış önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sağlık alanında yaşanan birçok sorunun çalıştayda ele alınacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Randevu sorunları ve acil servislerdeki yığılmalar gibi hem vatandaşlarımızı hem de sağlık çalışanlarımızı rahatsız eden, ayrıca kamu maliyesini zorlayan birçok konu bu çalıştayda değerlendirilmekte ve çözümler üzerinde çalışılmaktadır. Çalıştayımız sadece bilimsel bir toplantı değil, gönüllülerin, idealistlerin, vatan sevdalılarının siyaset ötesi ortak yürüyüşüdür. Çalıştayda ortaya konulacak her rapor, alınacak her karar, tartışılacak her fikir Türk milletine hizmet yolunda bir tuğla olacaktır."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Canlı yayında kulağına gelen kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu...
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Ülke onu konuşuyor! Tedesco'nun Stuttgart karnesi bomba

Ülke onu konuşuyor! Stuttgart karnesini görmeniz lazım
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.