MHP Osmaniye İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
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MHP Osmaniye İl Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut İl Başkanı Yusuf Çomu yeniden seçildi ve yerel seçimlere hazırlanacaklarını ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaniye İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.
Tek listeyle gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Yusuf Çomu yeniden seçildi.
Çomu, yaptığı konuşmada, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.
Kaynak: AA / Politika