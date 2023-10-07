Haberler ›› Politika ›› MHP Osmaniye İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

MHP Osmaniye İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

MHP Osmaniye İl Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut İl Başkanı Yusuf Çomu yeniden seçildi ve yerel seçimlere hazırlanacaklarını ifade etti.