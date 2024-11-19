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MHP Ortaca İlçe Başkanlığı'na Elvan Yüksel Atandı

MHP Ortaca İlçe Başkanlığı'na Elvan Yüksel Atandı
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Nebahat Akyıldız Çobanoğlu'nun görevden alınmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Ortaca İlçe Başkanlığı'na Elvan Yüksel atandı. Yüksel, partisini temsil etmeye kararlı olduğunu belirtti.

Ekim ayında Nebahat Akyıldız Çobanoğlu'nun görevden alınması ile boşalan Milliyetçi Hareket Partisi Ortaca İlçe Başkanlığı'na Elvan Yüksel atandı.

Ekim Ayı'nda Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Ortaca İlçe Başkanı Nebahat Akyıldız Çobanoğlu görevden alınmış o günden sonra yerine kimi ilçe başkanı olacağı merak konusu olmuştu. MHP Ortaca İlçe Başkanlığı'na Elvan Yüksel atandı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Elvan Yüksel, "Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevini şahsıma ve yönetimime layık gören Genel Başkanımız Devlet Bahçeli liderimize ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın başkanımıza, sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Ortaca ilçemizde şahsıma ve ilçe yönetimime verilen bu kutsal davaya layık görevi vazife bilerek Milliyetçi Hareket Partisi dava arkadaşlarımı ve ilçe halkımızı kucaklayarak partimizi temsil edeceğim" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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