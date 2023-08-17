MHP Orta Olağan İlçe Kongresi Yapıldı
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Milliyetçi Hareket Partisi Orta Olağan İlçe Kongresi, üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Kongrede divan başkanlığı seçimi yapıldı ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu. Mevcut başkan Ahmet Denizhan yeniden seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Orta Olağan İlçe Kongresi yapıldı.
Kongre, üyelerin katılımı ile ilçe başkanlığında gerçekleşti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.
Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ahmet Denizhan'ın tek liste halinde katıldığı seçimde, yeniden seçildi.
Kongreye MHP İl Başkan Yardımcıları Mehmet Fatih Kaya, Celalettin Sütlü ile üyeler katıldı.