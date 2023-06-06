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MHP'nin TBMM Grup yönetimi belirlendi

MHP'nin TBMM Grup yönetimi belirlendi

Politika Haberleri

MHP'nin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile TBMM Grup yönetimi belirlendi.

MHP'nin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile TBMM Grup yönetimi belirlendi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amirliğine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay; Grup Başkanvekilliğine ise Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirildi.

Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Sermet Atay İstanbul Politika Haberler

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