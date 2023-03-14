MHP'nin Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu üyeleri belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu üyeleri belli oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti bünyesinde "Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu" kurulduğunu duyurdu. Yalçın, "Bilindiği üzere MHP 2018 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi ile imzalanan protokol çerçevesinde, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile Milletvekili Genel Seçimleri'ne Cumhur İttifakı içinde yer alarak girecektir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nce milletvekili aday adaylığı için başvuru takvimi belirlenerek kamuoyuna duyurulmuş bulunmaktadır" dedi.

Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Aday adaylığı başvurularının incelenmesi amacıyla Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın başkanlığında Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu kurulmuştur. Komisyon üyeleri şöyledir: Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'dır." - ANKARA