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MHP'nin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP'nin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçiş dönem Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçiş dönem Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski hayatını kaybetti.

Bilecik esnafların merhum Osman Eski'nin oğlu, geçiş dönem MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Bilecik siyasetine adını yazdırmış önemli isimlerden biri olan Eski'nin cenazesi öğle namazına müteakip Şerifpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazın ardından şehir mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Merkez Hisarcık Bilecik Politika Haberler

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