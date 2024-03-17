MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlık Seçimi Başladı

Mhp'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Ankara Spor Salonu'nda toplanan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, tüzük ve parti programında değişiklik için iki komisyon oluşturuldu.

Kurultayda, parti tüzüğünün 30 maddesinde, 2017'deki Anayasa değişikliği referandumuyla getirilen düzenlemeler dikkate alınarak yapılan değişiklikler ile "Milli Yükseliş İradesi" isimli yeni parti programı kabul edildi.

Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporlarının onaylanmasının ardından, genel başkanlık seçimine geçildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından MHP'nin kayıtlı 1300'ün üzerinde üst kurul delegesi, genel başkanlık seçimi için oy kullanmaya başladı.

Kurultayda genel başkanlık için tek aday gösterilen Devlet Bahçeli oyunu, 1 numaralı sandıkta kullandı.

Genel başkanlık seçiminin ardından, Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Bu arada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Kurultay'a kol askıyla geldiği görüldü. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin, ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabb'im korusun." ifadeleri kullanıldı.