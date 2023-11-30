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MHP MYK ve MDK Toplantısı Gerçekleştirildi

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MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. Toplantıda yerel seçim hazırlıkları ve gündeme ilişkin konular görüşüldü.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

MHP'de MYK ve MDK, Devlet Bahçeli başkanlığında genel merkezde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, yerel seçim hazırlıkları ve gündeme ilişkin konuların görüşüleceği belirtildi. Ayrıca, bölge istişare toplantılarıyla ilgili değerlendirmede bulunulacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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