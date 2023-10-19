MHP Milletvekili Musa Küçük, emeklilerin refahını artıracak düzenlemeleri destekleyecek

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, emeklilerin sosyal ve ekonomik refahını artıracak her düzenlemeyi MHP olarak desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. TBMM Genel Kurulunda, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, emeklilerin sosyal ve ekonomik refahını artıracak her düzenlemeyi MHP olarak desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Milletvekilleri, görüşmelerde değişiklik önergeleri üzerinde söz aldı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, konutların kiralanmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınması gerektiğini ve verilecek plaketin binaların girişine asılacağını hatırlatarak, plaket verilmesinin idarenin takdirine bırakıldığını söyledi.

Plaketi almanın şartlarının belirlenmesi gerektiğini belirten Akay, normal konutlarda tüm maliklerin izninin alınmasının düzenlendiğini ancak lüks konutlarda bu şartın aranmamasının Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise teklifin özensiz hazırlandığını öne sürdü.

Teklifin, güvenlik açısından doğru bir karar olduğunu dile getiren Uz, "Konutların turizm amaçlı kiralanmasında apartman dairelerinde kat maliklerinin rızası alınırken, aynı şekilde villalarla ilgili de aynı şeyin yapılması elzemdir çünkü bu yasa küçük işletmeleri bitiren, belki 3-5 yılda tatil imkanı olan asgari ücretlinin, emeklinin apartman dairesini kiralayarak tatil yapma umudunu yok eden bir yasadır." dedi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ise teklifte kayıt dışılığın önlenmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığını ifade etti.

Kanun teklifinin emeklilere ilişkin düzenlemeyi de içerdiğini anımsatan Küçük, "Teklifi destekliyoruz. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini destekliyoruz. Ayrıca emeklilerin sosyal ve ekonomik refahını artıracak her düzenlemeye MHP olarak desteklerimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Genel Kurulda "Kürdistan" tartışması

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, yerinden söz alarak, Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak'ın, konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bir bölgeyi "Kürdistan" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Bülbül, "Kürsüde konuşan hatip ısrarla Türkiye'de bir Kürdistan bölgesi varmış gibi ve buranın turizminden 'Kürdistan turizmi' olarak ifade ederek ve farklı yerlerde, farklı cümlelerde de defaatle bunu kullanmak suretiyle Türkiye'nin Anayasamızda çok net bir şekilde, açık bir şekilde ifade edilmiş olan ülkesiyle ve milletiyle bölünmez, üniter yapısına aykırı bir şekilde ifadede bulunmuştur." dedi. Bülbül, bunların tekerrür etmemesi gerektiğini ifade etti.

Daha sonra Yeşil Sol Parti Milletvekili Şırnak Nevroz Uysal Aslan'ın da konuşmasında aynı ifadeyi kullanması üzerine Bülbül yeniden söz aldı. Bülbül, "Demek ki bu bir politika çerçevesinde, sistemli bir şekilde yürütülmeye çalışılıyor anladığımız kadarıyla." ifadesini kullandı.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, bu ifadenin kullanılmasının geçici çıkarma cezasını gerektirdiğini kaydeden Bülbül, bu ifadelere devam edilmesi halinde İçtüzük hükümlerinin uygulanmasını talep edeceklerini söyledi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise söz konusu ifadeyi siyasi bir kavram olarak değil sosyolojik, tarihsel, aynı zamanda coğrafi bir kavram olarak kullandıklarını ileri sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise Yeşil Sol Parti milletvekillerinin kürsüye her çıktığında özellikle bir bölgesel işaretleme yapmak ihtiyacı hissetmiş gibi davrandıklarını dile getirdi. Dervişoğlu, "Şimdi, Anadolu coğrafyasında birçok medeniyet kuruldu ama sizin hatipleriniz tarafından Kürdistan işaretlemesi yapılınca bu Kapadokya gibi anlaşılmaz. Yani bu bölgede İyonyalılar da oldu, Lidyalılar da oldu, işte Pisidyalılar da oldu yani bu coğrafyada birçok medeniyetin yaşadığını biliyoruz. Biz, Türk milli kimliği üzerinden siyaset yapmaya gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.