MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Ek Bütçeyle Deprem Harcamalarının Karşılanacağını Açıkladı

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ek bütçeyle Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle yapılacak harcamaların karşılanacağını belirtti. Aksu, depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki yükün 104 milyar dolar olduğunu ve bu nedenle ek bütçe ihtiyacının doğduğunu ifade etti.

Mhp İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Ek bütçeyle Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle yapılacak harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir." dedi.

Aksu, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde konuştu.

Konuşmasının başında 15 Temmuz'un FETÖ'nün hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Aksu, Türk milletinin istiklaline, istikbaline ve demokrasisine sahip çıktığını vurguladı.

Aksu, "Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurarak hesaplarını boşa çıkarmış, cennet vatanımıza leke sürdürülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Ek bütçeye ilişkin bilgiler paylaşan Aksu, başlangıç ödeneklerine toplamda 1 trilyon 119,5 milyar lira eklendiğini, söz konusu giderlerin karşılığı olarak merkezi yönetim bütçe gelirlerinin de aynı tutarda artırıldığını kaydetti.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri anımsatan Aksu, "Ek bütçeyle Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle yapılacak harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir." dedi.

Aksu, Türkiye'nin başarılı bir bütçe performansı göstererek 2022 yılında bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranını orta vadeli programda öngörülen yüzde 3,5'in altında yüzde 1 seviyesinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Faruk Aksu, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonucunda yarım milyondan fazla binanın hasar gördüğünü, ulaşım, iletişim ve enerji altyapısının zarara uğradığını, önemli maddi kayıplar oluştuğunu, 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini vurguladı.

Aksu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'nda depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki yükünün 104 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin edilmiştir. Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9'una ulaşabileceği öngörülmüş, bütçe ödeneklerindeki bu artışlar ek bütçe ihtiyacını doğurmuş, mali disiplin anlayışının ve bütçe hakkının gereği olarak ihtiyacı olan tertiplere bu doğrultuda ilave ödenek eklenmiştir.

Bu doğrultuda öngörülen ek bütçeyle; depremde hasar gören bölgelerin yeniden imarı, ihyası ve depremin etkilerinin ortadan kaldırılması, çiftçi, esnaf ve sanatkarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olunması, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin en iyi şekilde karşılanmasıyla ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımların daha hızlı tamamlanabilmesi amaçlanmıştır."

Aksu, MHP olarak önceliklerinin asrın felaketi olarak nitelenen depremin yaralarının bir an önce sarılması, deprem bölgesinde hayatın normalleşmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Aksu, "Kabul edeceğimiz bu ek bütçe deprem yaralarının sarılmasına, depremde hasar gören yerlerin yeniden inşa ve ihyasına, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı giderlerin karşılanmasına, savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarının giderilmesine, tarımsal desteklere ve yatırımların daha hızlı tamamlanabilmesine katkı sağlayacaktır. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı güçlü yasama, etkin yürütme, uzlaşma ve istikrar sayesinde depremin yaraları hızla sarılacak, aynı zamanda da ülkemizin kalkınması, milletimizin huzur ve refahı için nice hayırlı hizmetlere imza atılacak, Türkiye Yüzyılı'nın altyapısı adım adım inşa edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.