MHP Milletvekili Halil Öztürk, Keskin ilçesinde üst geçit talebi için çalışmalar başladığını açıkladı

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Keskin ilçesinde vatandaşların üst geçit talebiyle ilgili gerekli çalışmaların başladığını bildirdi. Öztürk, kazanın ardından bölge sakinlerinin talepleriyle ilgili açıklamaları ve girişimleri olduğunu belirterek, yaya üst geçidi, refüje ferforje çit ve yol kenarına oto korkuluk yapılması için gerekli etütlerin ve çalışmaların başladığını söyledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Keskin ilçesinde vatandaşların üst geçit talebiyle ilgili gerekli çalışmaların başladığını bildirdi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, 25 Ağustos'ta Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda bir çocuğun trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini anımsattı.

Çocuğun ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Kazanın ardından dün bölge sakinlerinin talepleriyle ilgili açıklamaları ve girişimleri olmuştur. Daha önce de kazaların yaşandığı bu bölgede, bugün itibariyle mülki amirler ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup, talepler dinlenmiştir. Bölgeye yaya üst geçidi, refüje ferforje çit ve yol kenarına oto korkuluk yapılması için gerekli etütler ve çalışmalar başlamış olup, konunun hem Karayolları Genel Müdürlüğü hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde gerekli takibi ve bir an önce neticelenmesi için görüşmelerimizi ve girişimlerimizi sürdüreceğiz."