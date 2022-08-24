Muş haber... Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi 'nin 951. yıl dönümüne katılacak
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Muş gündem haberi: MHP: "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 – 26 Ağustos 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılacak olan Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne katılacak.
MHP: "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 – 26 Ağustos 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılacak olan Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne katılacak."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika