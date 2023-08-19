MHP Merzifon İlçe Kongresinde Hüseyin Saka yeniden başkan seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merzifon 14. Olağan İlçe Kongresinde Hüseyin Saka yeniden başkan seçildi. Kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu ve tek liste halinde gerçekleşen kongrede Saka güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merzifon 14. Olağan İlçe Kongresinde Hüseyin Saka yeniden başkan seçildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gerçekleşen kongrede mevcut başkan Hüseyin Saka yeniden seçilerek güven tazeledi.

Saka, yaptığı konuşmada, kongreye katılanlara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kongreye, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.