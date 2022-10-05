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MHP Merkez İlçe Başkanlığına Ufuk Düzenli atandı

Politika Haberleri

MHP Merkez İlçe Başkanlığına Ufuk Düzenli atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Ufuk Düzenli atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Ufuk Düzenli atandı.

MHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Caner Tıraş'ın askere gidecek olması nedeni ile MHP Genel Merkezi tarafından Uşak Merkez İlçe Başkanlığına, bir önceki dönem MHP Belediye Meclis eski Üyesi Ufuk Düzenli atandı.

MHP Uşak İl Başkanlığı binasında düzenlenen törende Caner Tıraş'a partisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir teşekkür plaketi takdim eden MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, yeni Başkan Ufuk Düzenli'ye de genel merkezin atama yazısını verdi.

MHP'de halka hizmet etmenin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Kınden; "Caner Tıraş Başkanımız, askerlik nedeni ile bu kutsal görevi, genel merkezimizin onayı ile Ufuk Düzenli Başkanımıza devretmiş bulunuyor. Bu bir bayrak yarışıdır. MHP'nin 3 hilalli bayrağını zirvede tutmak için hepimiz gece gündüz çalışacağız. Hayırlı olsun" dedi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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