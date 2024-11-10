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MHP MDK Başkanı Bahadır Alperen'den 10 Kasım mesajı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı Bahadır Alperen, "Aziz Türk Milleti olarak 10 Kasımları bir matem günü olarak görmenin ötesinde, bu günü Büyük Önder'i anma; O'nun fikir, öngörü ve tespitlerini anlama günü olarak da değerlendirmek gerekmektedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı Bahadır Alperen, "Aziz Türk Milleti olarak 10 Kasımları bir matem günü olarak görmenin ötesinde, bu günü Büyük Önder'i anma; O'nun fikir, öngörü ve tespitlerini anlama günü olarak da değerlendirmek gerekmektedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Bahadır Alperen, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alperen, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Milleti olarak inanmaktayız ki 10 Kasım, sadece Baş Komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yad etme günü değil, onun en büyük eseri ve hediyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini, geliştirip büyüterek yarınlara taşıma kararlılığımızı yinelediğimiz gündür.

Kudretli devletimiz, gelişmiş medeniyetler seviyesinin üstünde yer alma konusundaki hedefine doğru, kuvvetli adımlarla 85 milyon vatandaşımızla birlikte kol kola omuz omuza yol almaktadır.

Sanayide, savunmada, ekonomide ve birçok alandaki yükselme ülkü ve hedefi, Türk Milleti ve kadim dostlarımız için iftihar vesilesi, milletimizin kardeşliğine, beraberlik ve birliğine kast eden hainler için de korku ve endişe kaynağı olmaktadır.

Bu sebeple, Aziz Türk Milleti olarak 10 Kasımları bir matem günü olarak görmenin ötesinde, bu günü Büyük Önder'i anma; O'nun fikir, öngörü ve tespitlerini anlama günü olarak da değerlendirmek gerekmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın, 10 Kasım 2000 tarihinde beyanların da da yer aldığı üzere 'Sözün kısası, Atatürk, dünyanın tanıdığı büyük liderlerden biri, 20. Yüzyılın ise, en büyük lideridir' Ulu Önderimiz, Türk Milletinin unutulmaz Lideri olarak dünya tarihinde yerini almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle ahirete irtihal edişinin 86. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla rahmet ve minnetle yad ediyorum. Şanlı şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize Allah'tan hayırlı uzun ömürler diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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