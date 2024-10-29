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MHP MDK Başkanı Alperen: "Milletimiz hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir"

MHP MDK Başkanı Alperen:
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı Bahadır Alperen, "Şanlı milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de varlık ve bağımsızlığını tehdit altında gördüğü her durumda, olağanüstü bir kahramanlık ve vatanseverlikle tüm saldırıları bertaraf...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı Bahadır Alperen, "Şanlı milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de varlık ve bağımsızlığını tehdit altında gördüğü her durumda, olağanüstü bir kahramanlık ve vatanseverlikle tüm saldırıları bertaraf edeceğini, bağımsızlık ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini, ülkesi ve milletiyle sonsuza kadar bu coğrafya da var olacağını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Bahadır Alperen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bi mesaj yayımladı.

Alperen, mesajında şunları kaydetti:

"Var olduğu ilk zamandan bu yana, esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen şanlı Türk Milleti, istiklalini ve istikbalini hedef alanlara karşı Kurtuluş Mücadelesini başlatmış, devamında 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir' düsturu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, kutlu milletimiz adına millet egemenliğine dayalı Cumhuriyeti tüm cihana ilan etmiştir.

Aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular, milli menfaat ve hedefler etrafında kenetlenerek son Türk devletini bugünlere getirmiştir.

Şanlı milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de varlık ve bağımsızlığını tehdit altında gördüğü her durumda, olağanüstü bir kahramanlık ve vatanseverlikle tüm saldırıları bertaraf edeceğini, bağımsızlık ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini, ülkesi ve milletiyle sonsuza kadar bu coğrafya da var olacağını tüm dünyaya göstermiştir.

Bugüne kadar ülkemize, vatanımıza saldıran düşmanların hain emellerine birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla karşı koyan Aziz Milletimiz, milli ve manevi değerlerine yönelecek her türlü saldırıyı bundan sonra da aynı güç ve kararlılıkla engelleyecek ve nihayeten ortadan kaldıracaktır. Bizlere düşen vazife, ceddimizin emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkmak ve gelecek nesillere her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmaktır.

Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de 'Bin yıllık kardeşliği yaşayıp yaşatarak Türk ve Türkiye Yüzyılının sütunlarını elbirliğiyle, vicdan ve irade birliğiyle inşa edeceğimize inancım tamdır, tarifsizdir, tahditsizdir. Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak, vatan ve millet sevdalılarının emsalsiz mücadeleleriyle korunup kollanacaktır' sözlerinde işaret ettiği üzere, Baş Komutanımız, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olarak nitelendirdiği, Cumhuriyetimizi daima daha ileriye taşımak için,tarihimizden,geçmişimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve miras ile millet olarak birbirimize kenetlenerek var gücümüzle vatanımızı Lider ülke Türkiye yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu inanmışlık ve duygularla; başta Cumhuriyetimizin Kurucu Lideri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cumhuriyetimizin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçip ahirete göç eden tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, gurur abidesi gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 101. Yılı, Türkiye Yüzyılı kutlu olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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