Bursa'da bir araya gelen MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı üyeleri, İsrail'e desteğini açıklayan Starbucks'ta kahve içmeyenleri Türk kahvesi içmeye davet etti.

Mhp'liler Starbucks'taki gençleri Türk kahvesi içmeye davet etti

BURSA - Bursa'da bir araya gelen MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı üyeleri, İsrail'e desteğini açıklayan Starbucks'ta kahve içmeyenleri Türk kahvesi içmeye davet etti.

Dünya genelinde faaliyet gösteren ünlü kahveci Starbucks'ın İsrail'e desteğini açıklamasının ardından, birçok şubesinde boykotların ardı arkası kesilmiyor. Bursa'da toplanan MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı üyeleri, ellerindeki Türk kahveleriyle gençlerin yayına gitti. Açtıkları pankartla, 'Müslüman kanı içme. Türk kahvesi iç' mesajı verdi.

Oturan gençlerin yanlarına giden MHP üyeleri, "Değerli arkadaşlar. Filistin'de yapılan zulme sessiz kalmayın. İsrail ürünlerinin hepsi, Müslümanlara kurşun olarak dönüyor. Müslüman kanı içmeyin, Türk kahvesi için" diye seslendi.