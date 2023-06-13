Üye Girişi
Haberi Paylaş
MHP lideri Devlet Bahçeli: 'Zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya karşı kürek çekmiş ve sandığın dibini boylamaktan...

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya karşı kürek çekmiş ve sandığın dibini boylamaktan...

Politika Haberleri

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya karşı kürek çekmiş ve sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır"

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya karşı kürek çekmiş ve sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title