MHP lideri Devlet Bahçeli: "Zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya karşı kürek çekmiş ve sandığın dibini boylamaktan...
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MHP lideri Devlet Bahçeli: "Zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya karşı kürek çekmiş ve sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır"
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya karşı kürek çekmiş ve sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika