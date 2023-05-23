MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Milletimiz seçimlerde Recep Ağa yola devam, senin hakkındır dedi'
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MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlerde milletin Recep Ağa'yı tercih ettiğini belirterek terörle mücadelenin sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Milletimiz seçimlerde Recep Ağa yola devam, senin hakkındır dedi"
"Terörle mücadele mutlak suretle sonuçlandırılacak"
-" Türkiye'yi yarıda bırakmak isteyenlere fırsat verilmemelidir"
"Sandığa gitme kararlılığımız aynen devam etmeli"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika