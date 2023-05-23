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MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Milletimiz seçimlerde Recep Ağa yola devam, senin hakkındır dedi'

MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Milletimiz seçimlerde Recep Ağa yola devam, senin hakkındır dedi'

Politika Haberleri

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlerde milletin Recep Ağa'yı tercih ettiğini belirterek terörle mücadelenin sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Milletimiz seçimlerde Recep Ağa yola devam, senin hakkındır dedi"

"Terörle mücadele mutlak suretle sonuçlandırılacak"

-" Türkiye'yi yarıda bırakmak isteyenlere fırsat verilmemelidir"

"Sandığa gitme kararlılığımız aynen devam etmeli"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Türkiye Politika Haberler

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