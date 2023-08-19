MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kıbrıs Türk'üne destek
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MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden 'Kıbrıs Türk'tür' mesajıyla bir video paylaştı. Bahçeli, KKTC'de provokasyona yeltenen BM ve Rumlara çizmelerini giyerek mesaj verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), sosyal medya üzerinden "Kıbrıs Türk'tür" mesajıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir videosunu paylaştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'de provokasyona yeltenen BM ve Rumlara çizmelerini giyerek mesaj verdi. Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoya "Kıbrıs Türk'tür" notunu düştü. Videoda çalan "Ağlama Sevdam" şarkısı ise dikkat çekti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika