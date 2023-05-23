MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Birbirleriyle yarış yapayım derken Türkiye'yi bataklığa sürüklüyorlar'
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelede kökü kazınacak hale geldiğini belirtirken, sistemi değiştirmeye çalışan insanların oyun kurucular olduğunu söyledi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Birbirleriyle yarış yapayım derken Türkiye'yi bataklığa sürüklüyorlar"
"Türkiye terörle mücadelede kökü kazınacak hale getirilmiştir"
"Sistemi değiştirmeye çalışan insanlar oyun kuruculardır"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika