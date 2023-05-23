Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Birbirleriyle yarış yapayım derken Türkiye'yi bataklığa sürüklüyorlar'

Politika Haberleri

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelede kökü kazınacak hale geldiğini belirtirken, sistemi değiştirmeye çalışan insanların oyun kurucular olduğunu söyledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Birbirleriyle yarış yapayım derken Türkiye'yi bataklığa sürüklüyorlar"

"Türkiye terörle mücadelede kökü kazınacak hale getirilmiştir"

"Sistemi değiştirmeye çalışan insanlar oyun kuruculardır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title