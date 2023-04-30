MHP Lideri Bartın'da Halka Hitap Etti

MHP LİDERİ BARTIN'DA HALKA HİTAP ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında Karabük'ten sonra Bartın'a geldi. Belediye'yi ziyaret edip, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Aziz Milletim Sıra Sende' buluşmasına katılan Bahçeli, burada halka hitap etti. Türkiye'nin Kızılelma'nın izinde olduğunu söyleyen Bahçeli, "Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonu canlanmış, ilk adım atılmıştır. Cumhur İttifakı ümitleri kamçılamış, milli gelecek hedeflerini kanatlandırmıştır. Cumhur İttifakı'nın emsalsiz uzlaşmasıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uyum ve geniş imkanlarıyla Türkiye, sorun yumağı haline gelen, kriz üreten, demokrasimize tehdit eden Parlamenter Sistemin prangalarından kurtulmuş ve ufku aydınlanmıştır. Bu başarı milletimizin başarısıdır. Millet hür iradesiyle, azim ve kararlılığıyla varlığına, birliğine ve gelecek ülkülerine sahip çıkmıştır. Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olsa da, devletin ve milletin bekasını esas almış, egemenlik ve güvenlik haklarımızı tehdit eden provokasyonlarla mücadele etmiş ve bunu da sürdürme inancıyla bezenmiştir. Cumhur İttifakı; Türk mucizesinin şahlanışı, dünyaya vurulacak Türk mührünün müjdecisi, milli istiklalin namusu, milli istikbalin müdafa ruhudur. Türkiye'yi bağımsız, demokratik, parlak ve müreffeh bir geleceğe kavuşturma azmi; Türk milletinin hainlere, işbirlikçilere gösterdiği milli tepkinin adı, ülkemizin kalkınmasının, milletimizin refah ve huzurunun güvencesi Cumhur İttifakı'dır. Bizim ittifakımız kutlu bir diriliş ve yükseliş seferberliğidir. Bizim ittifakımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka ve birliğini sadakatle savunarak, 14 Mayıs 2023 tarihinde yeni bir demokrasi zaferi sonucunda Türkiye'yi ileriye taşıma mücadelesine kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Sistem anarşisi çıkarmak için güç birliği yapanların milletin iradesine tahammül edemeyen demokrasi muhalifleri olduğunu söyleyen MHP lideri Bahçeli, "Sistem krizine oynayan, suyu bulandırarak ve milleti aciz düşürmek için fırsat kollayanlar Cumhuriyet'in birikim ve ana sütunlarını yıkmak amacında olan yabancı muhbirleridir. Kılıçdaroğlu Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Gerçek demokrasiyi getireceklerini, Türkiye'yi barıştıracağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu yanına aldığı parti başkanları ve illerini bırakıp kaçak halde sağda solda nutuk atan malum belediye başkanlarıyla birlikte terörle mücadele edeceklerini ileri sürüyor. 'Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyen bir Cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil, terörle müzakere ve mütarekeden başka hiçbir şey yapmaz, yapamaz. İhanet odağı HDP/PKK'nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu özerklik emellerinin, bölücü hedeflerin ümididir. Cumhuriyet demokrasinin, demokrasi de Cumhuriyet'in güvencesi, bu iki değerin koruyucusu de aziz Türk milletidir. Karşımızdaki zillet cephesi Türkiye'ye karşıdır" dedi.

Ayhan ACAR/BARTIN, -