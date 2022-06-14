MHP lideri Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelene... - Haberler

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MHP lideri Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelene...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP lideri Bahçeli: 'Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelene...

MHP lideri Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olmaz. Bu mensubu olmayanların TBMM'de görev yapması da züldür, mahşeri vicdan da darbedir.

MHP lideri Bahçeli: " Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olmaz. Bu mensubu olmayanların TBMM'de görev yapması da züldür, mahşeri vicdan da darbedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti Masum Politika Haberler

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