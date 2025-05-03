MHP lideri Bahçeli: "Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek niyetiyle fırsat kollamak en hafif tabirle cahillik ve milletin ruh köküne...

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MHP lideri Bahçeli: "Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek niyetiyle fırsat kollamak en hafif tabirle cahillik ve milletin ruh köküne yabancılaşmaktır.

MHP lideri Bahçeli: "Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek niyetiyle fırsat kollamak en hafif tabirle cahillik ve milletin ruh köküne yabancılaşmaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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