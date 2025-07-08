MHP lideri Bahçeli: "Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyorken maruz kaldığımız bu olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını sinsi bir fırsatçılık olarak değerlendiriyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika