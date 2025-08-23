MHP lideri Bahçeli: "Terör devleti İsrail Gazze'yi yutmaktadır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terör devleti İsrail Gazze'yi-hatta Batı Şeria'yı-yutmak, Filistinli mazlumları yurtlarından ve yuvalarından koparmak için şiddet ve dehşet sarmalını hayasızca genişletmektedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, iç ve dış siyasi gündeme ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli, Gazze'de yaşanan insani krize Batı'nın sessiz kaldığını ve Alaska Zirvesi sonrası Avrupalı liderlerin Trump ile toplantısında gündeme Ukrayna'da Birleşmiş Milletler Görev Gücü gönderilmesiyle ilgili karardan önce Gazze için adım atılmasını kaydetti. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Gazze'deki insani kriz için TBMM'nin olağanüstü toplanmasına gerek olmadığını aktardı.

"Terör devleti İsrail Gazze'yi yutmaktadır"

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze Şeridi'nde akut gıda güvensizliğinin en yüksek seviyeye tırmandığı açıklamasına dikkati çeken Bahçeli, "Gazze vahim bir gıda krizinin, devamlı genişleyen ve insanlık vicdanını deprem gibi sallaması gereken feci bir kıtlığın pençesindedir. 1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı'nı aratmayacak bir tablo maalesef günbegün artış ve ilerleyiş kaydetmektedir. 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde açlıktan ölen çocuklara tesadüf etmek, bunun da ötesinde zulme ve soykırıma şahit olmak sadece üzücü değil, insanım diyen herkes için utanç vesilesidir. Terör devleti İsrail Gazze'yi-hatta Batı Şeria'yı- yutmak, Filistinli mazlumları yurtlarından ve yuvalarından koparmak için şiddet ve dehşet sarmalını hayasızca genişletmektedir. Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli kardeşlerimizi güney istikametine doğru sürme ve süpürme acımasızlığı Siyonist barbarlık tarafından askeri ve siyasi operasyonlarla mesafe almaktadır. Gazze'nin önce işgali, müteakiben ilhak planı devreye alınmıştır. Siyonist emperyalist azgınlık adeta kudurmuş ve kontrolden çıkmıştır. Uluslararası insani hukuk ayaklar altındadır" diye konuştu.

"Ukrayna'ya Birleşmiş Milletler Görev Gücü gönderilmesiyle ilgili çabaların evvelemirde Gazze için planlanması ahlaki ve hukuki tutarlılığın can evi olacaktır"

Dünya'nın Gazze'dekine benzer seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliama çok az sahne olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Alaska Zirvesi, akabinde Avrupalı liderlerin Oval Ofis'te yarım ay şeklinde ve kuzuların sessizliğini andıran biçimde ABD Başkanı'nın ağzının içine baktıran toplantının ardından Ukrayna'ya Birleşmiş Milletler Görev Gücü gönderilmesiyle ilgili çabaların evvelemirde Gazze için planlanması ahlaki ve hukuki tutarlılığın can evi olacaktır. Gazze'de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin de ötesinde barış anlaşmasıyla düğümleme arzusu işin özünde güvenlik telaş ve temininden başka bir şey değildir. Tartışmaların ana eksenine oturan güvenlik garantilerinin esasen Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili kaygılardan doğduğu da saklanamaz bir gerçektir. Süregelen ve sürdürülebilir krizlerden dondurulmuş, bununla birlikte her an ısıtılıp tedavüle sokulacak nevzuhur krizlere geçiş sağlamayı amaçlayan emperyalist üst akıl muhtevalı bir komployu barış sosu ile küresel gündeme taşımıştır. Şayet barış ve huzur gayesi samimi ve sahici ise önce Gazze'deki insani ve tarihi felaketin engellenmesi kaçınılmaz bir mecburiyettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya çapındaki çatışma bölgelerine yönelik barış ve diyalog çağrıları, İstanbul'un bu çerçevede sivrilip öne çıkması ağırlaşan sorunların çözümünde umut ışığı olarak görülmelidir. İnsanlık vicdanına tercüman olan bu çağrıların kulak ardı yapılması hakkaniyet ve hakikat ölçüleriyle taban tabana zıt olup krizleri tırmandıracaktır. Türkiye içinde ve dışında kalıcı barış ve huzur amacındadır. Terörsüz Türkiye hedefi bunun en bariz ve belirgin misalidir. Milli birlik ve kardeşliğimiz yegane kuvvetimizdir" şeklinde konuştu.

"Rusya-Ukrayna'nın barışı İstanbul'da başlayan sürecin yine İstanbul'da tamamlanmasıyla mümkün olacaktır"

Bölgede Türkiye'nin iç barış ve toplumsal huzurunu aracısız ve bağlantısız sağlama gayretinin "muazzam bir olay" olduğunu belirten Bahçeli, "Yeni yüzyılda Türkiye'nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda hiç kaybolmayan bir barış kuşağı inanıyorum ki tezahür edecektir. Bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetler takdir toplamaktadır. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışla perçinlenerek noktalanması İstanbul'da başlayan sürecin yine İstanbul'da tamamlanmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye sessiz milyonların sesi, mazlumların dinmeyen nefesidir" dedi.

"Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü'nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze'ye gönderilmesi hayata geçirilmelidir"

Bahçeli, Türkiye'nin kuzeyinde barış mimarisi için siyasi ve diplomatik mekik dokunurken, güneyin göz ardı edilmesi, insani yardım kanallarının dahi tıkanması batının ikiyüzlülüğü olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin, Ukrayna'da konuşlanması gündeme gelen Birleşmiş Milletler Görev Gücü içinde olmasını hesaplayıp hedefleyenler, öncelikle ve özellikle soykırımcı canilere karşı tavır almak, çok milletli müdahale seçeneğine kilitlenmek zorundadır. Bu hususta müessir sorumluluk kuşkusuz koma halinden çıkamamış, bu gidişle de çıkamayacak olan Birleşmiş Milletlerdedir. Gazze'de akan kan dinmedikçe gelişigüzel dile getirilen barış çağrıları yalnızca sözde kalacak, bağlayıcılığından ve inandırıcılığından da bahsedilemeyecektir. Geçtiğimiz günlerde, uluslararası hukukçuların, akademisyenlerin, insan hakları savunucularının ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir toplantıda hazırlanan ve açıklanan İsrail karşıtı 10 maddelik eylemsel hedeflerin derhal tatbik ve temin edilmesi münhasır görüşümüzdür. Bilhassa İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü'nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze'ye gönderilmesi, ilave olarak ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir"

"Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir"

CHP Genel Başkanı Özel'in TBMM'yi olağanüstü toplantıya Gazze başlığında çağıracaklarını duyurmasına dikkati çeken Bahçeli, "Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir. Her ihtimali dikkate alan atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye'nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır. Bu nedenle TBMM'nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur. Ayrıca CHP Genel Başkanı'yla beraber yanında yöresinde safa giren ideolojik önyargılı ve ilkesiz yandaşlarının Cumhur İttifakı aleyhine estirdiği fitne rüzgarının bizim nazarımızda hiçbir değer ve ehemmiyeti olamayacaktır. Cumhur İttifakı her geçen gün çok daha güçlenmektedir. Çünkü Cumhur İttifakı ahlaki, manevi, vatan ve millet sevdasına dayanarak 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulmuş tarihi nitelikli beraberliktir" ifadelerini kullandı. - ANKARA