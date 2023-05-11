MHP lideri Bahçeli: Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Son günlerde 14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir. Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır. Azgınlaşmış Türk düşmanları 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın mukadder zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindedir. Ancak ne yapsalar boş, hangi iftirayı atsalar boşuna, milletin iradesine ket vuramayacaklar, Türkiye'nin hızını kesemeyecekler, Türk milletinin zaferini önleyemeyecekler" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ordu'da, ' 14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' adlı mitinge katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Bahçeli, 3 gün sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ülkenin dirliğine, milletin birliğine, demokrasinin geleceğine, insanların huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini temennisinde bulundu.

"En acil birinci gündemimiz, Kahramanmaraş depreminin hasarlarını tümüyle onarmak, yaraları sarmak, yeni ve güvenli 650 bin konutu inşa ederek depremzedelerimize teslim etmektir. İkinci acil gündemimiz, sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal refah ve rahatlamayı daha da güçlendirmek, daha da genişletmek ve nihayet her kesime yaymaktır. Üçüncü acil gündemimiz, terörle mücadeleyi mutlak bir başarıyla sonuçlandırıp milletimizin ve ülkemizin gündeminden tamamıyla çıkarmaktır. Dördüncü acil gündemimiz, yeni, demokratik, kapsayıcı, mutabakata dayalı, milletimizin beklentilerine uygun, yeni hükümet sisteminin doğasıyla uyumlu, yeni çağı kavrayan, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın hukuki altyapısını kuran bir anayasayı ülkemize kazandırmaktır. Beşinci acil gündemimiz, adaletten sanata, sanayiden eğitime, ulaştırmadan sağlığa, spordan kültürel hayata, tarımdan teknolojiye, çevre ve iklim değişikliğinden kentsel dönüşüme, diplomasiden turizme, ekonomiden siyasete varıncaya kadar her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan ve aslında devam eden yapısal dönüşüm hamlesini hızlandıran, önümüzdeki yüzyılı Türkçe okuyan milli stratejiyi el birliğiyle hedefine ulaştırmaktır. Altıncı acil gündemimiz de çevremizi barış kuşağına alarak komşularla iyi ve dostane ilişkiler geliştirmek, Türk ve İslam dünyasıyla sıkı diyaloglar kurmaktır. Bunu yapabilecek irade Cumhur İttifakı'nda mahfuzdur. Türkiye'nin yürütme ile yasama yapısı arasında tam bir dengenin tesisiyle birlikte, Cumhuriyetin 110'uncu yıl dönümü olan 2033'te temel meselelerini çözmüş, İstanbul'un fethinin de 600'üncü yıl dönümü olan 2053'te Süper Güç seviyesine tırmanmış bir Türkiye ortak gayemizdir."