MHP Lideri Bahçeli: "Milletvekili ve dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? Milletin öz kararı budur diye sesleniyorum"
MHP Lideri Bahçeli: "Milletvekili ve dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? Milletin öz kararı budur diye sesleniyorum"
MHP Lideri Bahçeli: "Milletvekili ve dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? Milletin öz kararı budur diye sesleniyorum" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika