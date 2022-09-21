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MHP Lideri Bahçeli klasik otomobili ile yollarda

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobili ile Genel Merkeze geldiği anlar MHP'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobili ile Genel Merkeze geldiği anlar MHP'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ne klasik otomobiliyle geldi. Bahçeli kendisinin kullandığı otomobilde Ferdi Tayfur dinledi. O anlar MHP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından "Liderimiz Yollarda" başlığı ile paylaşıldı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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