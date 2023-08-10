MHP lideri Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu.
MHP lideri Bahçeli, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunarak "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika