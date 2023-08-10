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MHP lideri Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu.

MHP lideri Bahçeli, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunarak "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi İYİ Parti Politika Haberler

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