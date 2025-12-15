Haberler

Devlet Bahçeli'den 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla Türk dilinin önemine değinerek, milletin kültürel sürekliliğinin sağlanmasının stratejik bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP lideri Bahçeli, mesajında, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'; kökü mazinin derinliklerine uzanan, istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihsel yürüyüşünü idrak etmeye imkan sunan müstesna bir gündür. Türk dili; millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur. Altaylar'dan Balkanlar'a, Hazar havzasından Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada Türkçenin taşıdığı anlam dünyası; birlik fikrini pekiştiren, dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıtmaktadır. Bu itibarla, Türkçenin tarihsel derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek; onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle; Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlıyor; Türk milletinin diliyle, kültürüyle ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz

Siyasette görülmemiş sözler! CHP'li isimden Kurum'a: Tarihe geçtiniz
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
title