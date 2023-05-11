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MHP lideri Bahçeli: "Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kukla adayıdır, paravan adayıdır"

Politika Haberleri

MHP lideri Bahçeli: "Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kukla adayıdır, paravan adayıdır" "Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırmıştır" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da düzenlediği mitingde, "Milli gelecek projelerimizi, egemen güçlerin inisiyatifine teslim etmek isteyenler...

MHP lideri Bahçeli: "Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kukla adayıdır, paravan adayıdır"

"Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırmıştır"

ORDU - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da düzenlediği mitingde, "Milli gelecek projelerimizi, egemen güçlerin inisiyatifine teslim etmek isteyenler ayan beyan ortadadır. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kukla adayıdır, paravan adayıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırmıştır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Politika Haberler

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