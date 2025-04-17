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MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'yla birlikte yanında ve yöresinde hizalanan edep ve erdem muhalifi menfaatperest yoldaşları demokrasinin imkan...

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MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'yla birlikte yanında ve yöresinde hizalanan edep ve erdem muhalifi menfaatperest yoldaşları demokrasinin imkan ve iradesini hiçe saymaktadır.

MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'yla birlikte yanında ve yöresinde hizalanan edep ve erdem muhalifi menfaatperest yoldaşları demokrasinin imkan ve iradesini hiçe saymaktadır. Sokak kuytularında ikbal arayışına girişmişlerdir." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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