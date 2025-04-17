MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'yla birlikte yanında ve yöresinde hizalanan edep ve erdem muhalifi menfaatperest yoldaşları demokrasinin imkan...
MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'yla birlikte yanında ve yöresinde hizalanan edep ve erdem muhalifi menfaatperest yoldaşları demokrasinin imkan ve iradesini hiçe saymaktadır.
MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'yla birlikte yanında ve yöresinde hizalanan edep ve erdem muhalifi menfaatperest yoldaşları demokrasinin imkan ve iradesini hiçe saymaktadır. Sokak kuytularında ikbal arayışına girişmişlerdir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika