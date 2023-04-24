MHP Lideri Bahçeli: "Bugüne kadar kimsenin etnik kökenine bakılmadı. Kılıçdaroğlu iyice kayış koparmıştır ki nemalanmanın hevesine kapılmıştır"

-"Kılıçdaroğlu'nun iddiası tepeden tırnağa iftiradır. Ağır bir suçtur. Dersimin intikamı için her türlü kötü yola başvurmuştur. Bizim nezdimizde Sünni ne ise Alevi de odur"

-"Türkiye'de Alevi ve Kürt kökenli kardeşlerimizi ABD'den daha çok seven birisi vardır, o da Devlet Bahçeli'dir"

-"Tuzaklar dağıtılacaktır. 14 Mayıs'ta Türk milleti azgın fitneye izin vermeyecektir. Yıkılmamızı bekleyenler hüsrana uğrayacaktır"

ÇANKIRI - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankırı Açık Hava Toplantısı'nda vatandaşlara hitap etti.