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MHP Lideri Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok'u tebrik etti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli'nin, Altınok'a 'İnşallah Ankara'yı kazanacağız' dediği öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u telefonla arayarak tebrik etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli'nin, Altınok'a "İnşallah Ankara'yı kazanacağız" dediği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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