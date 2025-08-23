MHP lideri Bahçeli: "21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde açlıktan ölen çocuklara tesadüf etmek, bunun da ötesinde zulme ve soykırıma şahit olmak sadece...
MHP lideri Bahçeli: "21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde açlıktan ölen çocuklara tesadüf etmek, bunun da ötesinde zulme ve soykırıma şahit olmak sadece üzücü değil, insanım diyen herkes için utanç vesilesidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika