MHP lideri Bahçeli: "21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde açlıktan ölen çocuklara tesadüf etmek, bunun da ötesinde zulme ve soykırıma şahit olmak sadece üzücü değil, insanım diyen herkes için utanç vesilesidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika