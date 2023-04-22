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MHP lideri Bahçeli: "13 toplantı yaparak güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler"

Politika Haberleri

MHP lideri Bahçeli: "13 toplantı yaparak güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler" MHP Lideri Devlet Bahçeli yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "13 toplantı yaparak güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler" dedi.

MHP lideri Bahçeli: "13 toplantı yaparak güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler"

GAZİANTEP - MHP Lideri Devlet Bahçeli yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "13 toplantı yaparak güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Politika Haberler

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