MHP lideri Bahçeli: "13 toplantı yaparak güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler"

MHP lideri Bahçeli: "13 toplantı yaparak güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler" MHP Lideri Devlet Bahçeli yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "13 toplantı yaparak güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler" dedi.