MHP'li Yurdagül'den sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Sırf Cumhur İttifakına destek oldular diye deprem bölgesine ve depremzede insanımıza kin kusmak, en hafif tabirle alçaklıktır" dedi.

14 Mayıs seçimlerinden sonra depremzede vatandaşlara yönelik olarak geliştirilen siyasi tavrın kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyen Başkan Yurdagül, "Bizim milletimizin darda kalana koşması, yardımlaşması ve dayanışması genetik kodlarımızın bir gereğidir. İhtiyaç sahibine el uzatmak dinimizin bir emri, düşmüş olana kol kanat germek, insanlığımızın bir vecibesidir. Ancak insanlıktan, adamlıktan, ahlaktan yoksun olan kimi çevreler, 14 Mayıs'ın sonuçlarını intikam malzemesi haline getirdi ve pervasızlıkta sınırları bile aşmaya başladılar. Demek ki bunlar iktidara gelecek olsalar, millete yaşam hakkı bile tanımayacaklar. Neyse ki, Allah aziz milletimizin yüzüne bakıyor da, bunların karını dağlarına göre veriyor" diye konuştu.

Alçaklıkta yeni rekorlar deniyorlar

6 Şubat'taki deprem felaketinin milletin gayretiyle asrın dayanışmasına dönüştüğünü vurgulayan MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, "Aralarında CHP'li belediyelerin de bulunduğu kimi kurum ve kuruluşlar, depremzede vatandaşlarımızı kovma pahasına bir hınç ortaya koydu. Bu Allah'tan reva mıdır? Bu nasıl bir insafsızlık, bu nasıl bir imansızlıktır? Sırf kendilerine oy vermediler diye depremzede insanımızı aşağılamak ve hakaretlere muhatap kılmak kimin haddinedir, bu nasıl bir akıl tutulması ve bu ne cesarettir? Bunlar kendilerini ne zannediyor? Bunlar bu hakkı kendilerinde nereden buluyor? Depremzede vatandaşlarımız bilsinler ki, yediğimiz lokmanın yarısı onların, yüreğimizin diğer yarısı da yine onların yeridir. Depremzede vatandaşlarımız CHP'ye ve saz arkadaşlarına muhtaç değildir, olmayacaktır. Depremzede vatandaşlarımızın da, ihtiyaç sahibi her vatandaşımız gibi sahibi devlettir, millettir. Milletin himayesinde bulunana üç kuruşluk yardımı haram etmek, ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır ve alçaklıktır. Alçaklıkta yeni rekor denemeleri yapan güruha tavsiyemiz ise, en kısa zamanda ve bir an önce kendi kinlerinde boğulmaları ve milletin yakasından behemehal düşmeleridir. CHP zihniyetinin ve beraberindeki yancılarının yaşayacağı deprem ise, Allah'ın izniyle çok yakındır ve tarihi de 28 Mayıs'tır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM