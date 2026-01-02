MHP'li Feti Yıldız: "PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre dolmuştur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı kapsamında verilen sürenin dolduğunu belirterek, mutabakata uyulması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş bir alanı kontrol ettiğine dikkati çekerek, bu bölgelerin "ülkenin petrol ve gaz kaynakları ile Fırat ve Dicle nehirleri gibi stratejik unsurları barındırdığını" ifade etti.

Yıldız, terör örgütünün bu alanları elinde bulundurmasının "Suriye'nin toparlanması ve kalkınması önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini" kaydetti.

"Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre dolmuştur"

Açıklamasında, Mazlum Abdi'nin başında bulunduğu SDG'nin, 10 Mart'ta Suriye yönetimiyle 8 maddelik bir anlaşma imzaladığını hatırlatan Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail sürekli kaos üreterek, savaş çıkararak bölgedeki nüfuzunu artırmayı ve bölgeyi insansızlaştırmayı hedefliyor. Bunu bazen doğrudan kendisi, bazen de vekilleri üzerinden, yani terör örgütleri aracılığıyla gerçekleştiriyor. Suriye'de önce PKK'yı destekledi ve örgütün alan kazanmasına hizmet etti. Ardından Dürzileri kışkırtarak Şam yönetimine karşı isyan etmelerini sağladı. Daha da ileri giderek Şam'ı bombaladı hem Cumhurbaşkanlığı sarayını hem Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı binalarını hedef aldı. Gazze'de uyguladığı saldırıların bir benzerini Suriye'de de yapma ihtimali hala mevcut. İsrail, Suriye'yi sürekli bombalıyor ve vuruyor; aynı zamanda isyancı grupları destekleyerek, Suveyda'dan kuzeydoğu Suriye'deki PKK bölgelerine bir koridor açmaya çalışıyor. Buna "Davut Koridoru" deniyor. Hermon Dağı'nı da işgal ederek Güneyden ve doğudan Suriye'yi çevrelemeye ve buradan Türkiye'ye uzanmaya çalışıyor. Bu durum, bölge için ciddi bir tehdit ve tehlike oluşturuyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre (2025 Aralık ayı sonu) dolmuştur."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sözlerine de yer veren Yıldız, Güler'in, YPG/SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Güler'in, "Devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur" sözlerini hatırlatan Yıldız, şu alıntıyı paylaştı:

"Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldu bitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Nihai hedefimiz, 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi ve terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesidir." - ANKARA