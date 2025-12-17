MHP'li Feti Yıldız: "Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasında fayda var"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Komisyonun çalışma süresi doluyor. Başkanlarla bir görüşelim. Süresini uzatmamızda fayda var diye düşünüyorum" dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Raporlama süreci hakkında değerlendirmede bulunan Yıldız, "Başka bir şey kalmadı zaten. Rapor teslim etmeyen partiler vardı. Onlar da elbet teslim eder ve değerlendirme yaparız. Sonra grubu olan partilerle bu raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır nihai rapor çıkarırız" ifadelerini kullandı.

Yıldız, komisyon süresi hakkındaki soruya ise, "Süre normal doluyor. Başkanlarla bir görüşelim bakalım uzatmamızda fayda var diye düşünüyorum" cevabını verdi. - ANKARA