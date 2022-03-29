MHP'li Yeniçırak'tan Başkan Batur'a proje eleştirisi

Milliyetçi Hareket Partisi Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yeniçırak, Konak'ta Belediye Başkanı Abdül Batur'u hedef alarak belediyenin proje anlamında ilçeye hiç bir katkısı olmadığını söyledi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçtiğimiz 16 Mart'ta görevde geçirdiği 3 yılını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmiş, "Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin yüzde 80'nini gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu. Başkan Batur'un değerlendirme toplantısında bahsettiği projelerden sadece bir tanesinin gerçekleştirildiğini, geri kalan projelerin ise eski dönem Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın projeleri olduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yeniçırak, "Konak Belediyesi'nin proje anlamında ilçeye yaptığı hiçbir şey yok" dedi. Konak Belediyesi'nin bazı projelerinin de İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hazırlandığını savunan Yeniçırak, Başkan Batur'un en büyük seçim vaadi olan imar sorunuyla ilgili de başarısız olduğuna değindi.

"3 yılda sorunların sadece yüzde 10'u çözülebildi"

Meclis üyesi olarak sokak sokak gezip sorunları öğrenip Başkan Batur'a aktardıklarını, ancak belediye tarafından sorunların çözülemediğine vurgu yapan MHP'li Yeniçırak, "Meclis üyesi seçildiğim 2019 yılından beri 3 senedir Konak ilçesini mahalle mahalle geziyoruz. Bu şekilde aslında bir nevi belediyemize de yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü Konak'ın hali ortada; giderilemeyen bir sürü sıkıntılar var. 30-40 yıldır çözülemeyen problemler var. Mahallelerde altyapı, kaldırım sorunları var. Biz kendilerine yardımcı olabilmek amacıyla mahallelerdeki tüm sıkıntıları belediye başkanımıza iletiyoruz. Ancak buna rağmen 3 yıl gibi bir süreçte sorunların sadece yüzde 10'u çözülebildi. Geri kalan sorunlar çözülemedi" sözlerine yer verdi.

"15 projeden sadece bir tanesi kendi döneminde yapıldı"

Başkan Batur'un değerlendirme toplantısında, bir önceki dönemden kalan projeleri kendi projeleriymiş gibi sunduğunun altını çizen MHP'li Yeniçırak, ilçedeki 111 mahalleden 96'sında da çözülemeyen bir imar sorunu olduğunu dile getirdi. Yeniçırak, "Konak'ın en büyük problemi imar sorunu. Mesela ilçede 111 mahallemiz var; 96'sında imar problemi var. Bu da Konak ilçesinin neredeyse yüzde 80'ini kapsıyor. İlçenin en güzel yerlerinde kaldırım sorunu var. Konak Belediyesi'nin proje anlamında ilçeye yaptığı hiçbir şey yok. Abdül Batur'un proje anlamında bahsetmiş olduğu 15 projeden sadece bir tanesi kendi döneminde yapıldı; o da Beştepe'deki sosyal tesisler. Geri kalan projelerin hepsi bir önceki belediye başkanından kalma. Kemeraltı'nın büyük bir bölümü tahrip olmuş, tarihi yapıların neredeyse hepsi yok olmuş. Esnaf Kemeraltı Çarşısı'na giremiyor. Altyapı sorunları var, bu gibi problemlerin üstünü örtüyorlar. Diyelim ki Başkan Batur, 2 yıl sorunları araştırarak geçiştirdi. Geri kalan 3 yılda bu problemler çözülürdü. Biz kendisi uğraşmasın yorulmasın diye bu problemleri öğrenip kendisine sunduk ama yine bir şey yapılmadı. Başkan Batur'un değerlendirme toplantısında bahsettiği projelerin yüzde 80'inde de Valiliğin katkıları var. Başkan 'Bu tür geçmişten gelen projeleri devam ettirdik, bugüne nasip oldu' diyebilirdi ama kendi projeleriymiş gibi sundu. 2 yıl önce belediyenin binası yıkıldı hala yapılamadı. Konak Belediyesi daha kendi binasını yapamadı" açıklamasında bulundu.

"En büyük vaadi imar planıydı"

MHP'li Yeniçırak, Gültepe'deki imar sorununa da değinerek "Başkan Batur'un seçim öncesi en büyük vaadi imar planıydı, bunu çözeceğini söylemişti. Mesela Gültepe'deki imar planı mahkeme tarafından durduruldu. Orada da vatandaşa dokunamadı, sorunlarını çözemedi. Konak her dönem olduğu gibi bu dönem de ötelendi. Sorunların çözümü hep bir sonraki döneme bırakılıyor" diye konuştu. - İZMİR