MHP'li Yalçın: MHP yüzde 10'u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Muhalefet yanlısı ve temayül dolandırıcısı anket şirketlerince alacağı oy oranı baraj altında gösterilen MHP, yüzde 10'u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır. Partimizin üç hilalde simgelenen kurumsal kimliğinin gücüyle seçmen kitlesinin köklü ve sağlam yapısı, oy pusulasında parlamıştır" dedi.

MHP'li Yalçın dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilli Seçimlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yalçın, seçimlerin yurt sathında takdire şayan bir sağduyu ve hassasiyet içinde tamamlandığını ve böylece Türk demokrasisinin bir kez daha bütün aleme rüştünü ispatladığını belirtti. Yalçın, "Siyasi ittifaklar ve adaylar arasında uzun zamandır iki koldan devam eden seçim yarışı; milletin şaşmaz ve değişmez hakemliği altında, güvenli bir ortamda hitam bulmuştur. Milletimizin olgunluk ve sağduyusu sayesinde bir demokrasi şöleni havasında geçen 14 Mayıs seçimleri; bundan sonraki dönemlerde yapılacak halk oylamalarının selameti için de mesut bir işaret olmuştur. Resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlamıştır. TBMM'de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır. Sayın Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yalçın, milletin terörist seviciliğe ve bölücü örgüt borazanlığına geçit vermediğini vurgulayarak, "Milletimiz; mağduriyet ve fakirlik taslama seanslarına, sahte hürriyet ve adalet havariliğine, riyakar barış nakaratlarına, ikiyüzlü demokrasi havariliğine itibar etmemiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılı Türk asrına çevirmek için yıllardır sürdürülen çabaların boşa çıkmadığı; milletimizin, geleceğe dair umutlarını yitirmeyip aksine eskisinden daha ümitvar, iştiyaklı, coşkulu ve heyecanlı olduğu tecelli eden seçim sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır. Seçimlerin galibi, bizzat Türk milletidir. 14 Mayıs akşamında tecelli eden, millet iradesidir. Böylece milli iradenin önünde hiçbir beşeri gücün duramayacağı, onu hiçbir kuvvet ve kudretin yenemeyeceği bir defa daha gözler önüne serilmiştir. Seçimlerde Cumhur İttifakına verilen oylar, zillet ittifakı sözcülerince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'yi her alanda tıkanmaya ve tek adamlığa götürdüğü iddialarını çürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, modern bir yönetim anlayışı olarak halkın çoğunluğu tarafından benimsendiği anlaşılmıştır. 14 Mayıs Seçimleri, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel hedeflerine vasıl olması yolunda hayati bir kilometre taşıdır. 14 Mayıs Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs oylaması, Türk siyasi tarihine yön veren kader dönemeçleri arasında yerini alacaktır. Bundan sonra da Cumhur İttifakı kervanı emin adımlarla yolunda ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.