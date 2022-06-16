Semih Yalçın Duyurdu: "Mhp Diyarbakır İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığı Kapatıldı" - Haberler

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Semih Yalçın Duyurdu: "Mhp Diyarbakır İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığı Kapatıldı"

ANKA - Politika
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Semih Yalçın Duyurdu: 'Mhp Diyarbakır İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığı Kapatıldı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın “görülen lüzum üzerine” feshedildiğini, il başkanlığının kapatıldığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın "görülen lüzum üzerine" feshedildiğini, il başkanlığının kapatıldığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır teşkilatı ile ilgili alınan kararı Twitter hesabından duyurdu. Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANKA / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Semih Yalçın Diyarbakır Politika Güncel Haberler

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